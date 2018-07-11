Из подвала кафедрального собора Житомира перевезут скелет мамонта

Уникальный скелет мамонта, из Овручского района Житомирской области, который до сих пор находится в подвальном помещении Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора УПЦ, готовится к переезду.

Об этом сообщает "Житомир.Life".

О дальнейшей судьбе музейного экспоната рассказал директор Житомирского областного краеведческого музея Роман Насонов.

“Экспонат с музея природы, мамонт, наш местный мамонт находится в подвальном помещении Кресто-Воздвиженского кафедрального собора, он в нормальном экспозиционном состоянии, он готовится к переезду, мы будем ожидать, что житомиряне уже скоро его увидят”, - сообщил Роман Насонов.

Точная дата переезда пока неизвестна.

“Говорить о конкретной дате еще пока не можем,потому что там свои нюансы, а увидим мы его в помещении Магистрата”, - отметил директор Житомирского областного краеведческого музея.