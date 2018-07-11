На Одесщине подросток надругался над могилами, сломав кресты

Подросток надругался над могилами, сломав кресты, в Измаильском районе Одесской области.

Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУНП области.

Отмечено, что перед содеянным группа подростков 11-13 лет употребляла алкоголь. Позже, ближе к вечеру, компания пошла купаться, но по пути между ребятами возникла ссора.

"Обидевшись на девушек, 13-летний житель пгт. Суворово стал ломать деревянные кресты могил на сельском кладбище, мимо которого на тот момент они проходили. В результате преступных действий было сломано 54 креста", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.