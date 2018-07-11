На Тернопольщине во дворе церкви обнаружили захоронение людей

В Зборове во дворе церкви Преображения Господня нашли захоронения людей.

Сейчас эксперты вместе с историками определяют время захоронения и детали, о которых станет известно позже, сообщает "Терен".

Вероятно, как отмечают местные краеведы, это замученные НКВД заключенные Зборовской тюрьмы. Сейчас в помещении бывшей тюрьмы функционирует районная больница, которая расположена рядом с церковью.

В прошлом веке в подвалах Зборовской больницы отбывали наказание не только преступники, но и патриоты края.