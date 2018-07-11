На Тернопольщине во дворе церкви обнаружили захоронение людей
09:55, 11 июля 2018Общество
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Во дворе церкви на Тернопольщине нашли останки людей / teren.in.ua
В Зборове во дворе церкви Преображения Господня нашли захоронения людей.
Сейчас эксперты вместе с историками определяют время захоронения и детали, о которых станет известно позже, сообщает "Терен".
Вероятно, как отмечают местные краеведы, это замученные НКВД заключенные Зборовской тюрьмы. Сейчас в помещении бывшей тюрьмы функционирует районная больница, которая расположена рядом с церковью.
В прошлом веке в подвалах Зборовской больницы отбывали наказание не только преступники, но и патриоты края.
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