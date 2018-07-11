На озере Свитязь разместится православный палаточный лагерь для молодежи
07:23, 11 июля 2018Общество
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Палаточный городок будет размещен на территории мужского Петропавловского монастыря / volynnews.com
На озере Свитязь разместится православный палаточный лагерь для молодежи.
Палаточный городок будет размещен на территории Петропавловского мужского монастыря села Свитязь Волынской области, сообщается на сайте Владимир-Волынской епархии УПЦ.
Епархиальный отдел по делам семьи, молодежи и социального служения приглашает молодых людей в возрасте от 15-ти лет на отдых 6-10 августа в православно-патриотическом лагере «Цитадель».
Для регистрации необходимо звонить по номерам, указанным на сайте епархии.
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