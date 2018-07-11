В Ровненской области простились с бойцом 14 ОМБр, смертельно раненным под Попасной

Жители Полесья провели в последний путь воина АТО - Ивана Барсука, 1986 года рождения, который скончался в воскресенье, 8 июля, в харьковском военном госпитале от полученных ранений в районе населенного пункта Попасная Донецкой области.

Во вторник, 10 июля, тело погибшего воина встретили на центральной площади города Дубровица Ровненской области, где была совершена заупокойная лития, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.

Похоронили военнослужащего на кладбище его родного села Лютинск Дудровицького района Ровненской области.

У покойного остались родители, сестра, жена и маленькая дочь.