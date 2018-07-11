Во Владимирский соборе попрощались с Левком Лукьяненко

Во вторник, 10 июля, во Владимирском соборе попрощались с диссидентом и борцом за независимость Украины Левком Лукьяненко.

В храм пришли сотни людей. Проститься с диссидентом пришел президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной. Об этом сообщает "Информатор".

Глава государства вместе с женой принесли букеты роз украинскому общественному деятелю.

Отпевание Лукьяненко совершил Патриарх Филарет, вспомнив заслуги и роль диссидента в становлении украинского государства.

Напомним, что выдающийся украинец Левко Лукьяненко ушел из жизни 7 июля в возрасте 89 лет. Левко Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.