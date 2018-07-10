Полтавская духовная семинария приглашает на обучение иконописи

Полтавская миссионерская духовная семинария приглашает на обучение иконописи.

Иконописное отделение Полтавской семинарии является одним из ведущих направлений подготовки профессиональных специалистов в области церковного искусства, учебная программа которого сочетает изучение искусства иконописи с богословским образованием, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт семинарии.

В частности будущие иконописцы получают знания не только по иконописи и истории христианского искусства, но также изучают реставрацию древних памятников церковной живописи, основы академического рисунка и живописи, технику мозаики, катехизис, Библейскую историю Ветхого и Нового Заветов, церковнославянский язык и прочее.

На обучение на иконописном отделении семинарии принимаются лица мужского и женского пола в возрасте от 17 до 35 лет, со средним общим, специальным или высшим образованием (желательно наличие художественного образования), которые успешно сдали экзамены по основам иконописи, художественного рисунка и Библейской истории Ветхого и Нового Заветов.

Срок обучения – 4 года. Форма обучения – стационарная.

После окончания выпускники получают диплом Полтавской миссионерской духовной семинарии с присвоением квалификации по специальности: «Иконопись».

С более подробной информацией об иконописном отделении и с правилами приема можно ознакомиться на сайте Полтавской семинарии.