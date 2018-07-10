На Закарпатье приговорили к 4,6 годам мужчину, который обворовывал местные храмы

Судом поддержано позицию Хустской местной прокуратуры, признан виновным в совершении ряда краж, ранее неоднократно судимый, житель Хустщины и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщает "Прозахід" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Хустской местной прокуратуры Владимир Келемен, обвиняемый, который уже был неоднократно судим за совершение умышленных преступлений, на путь исправления и перевоспитания не стал, а наоборот, повторно совершил ряд умышленных краж у местных жителей, в том числе, и обоснованно обвинялся в совершенных, в конце февраля прошлого года, кражах из храмов сел Драгово и Кичерели, Хустского района.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.185 УК Украины (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с проникновением в жилье и другое помещение).

Свою вину в большей части преступлений обвиняемый признал, частично вернул потерпевшим похищенное имущество, однако причастность к совершению краж имущества из храмов категорически отрицал.

Однако, добытой в ходе досудебного расследования доказательной базой и надлежащей процессуальной работой прокурора, вина преступника доказана во всех инкриминируемых ему эпизодах уголовных правонарушений и Хустским районным судом ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.