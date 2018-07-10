Ровенские священники сдали кровь для онкобольных детей

Священники Ровенской епархии УПЦ в очередной раз сдали кровь для онкобольных детей.

Вчера, 9 июля, священники стали донорами крови для детей, которые проходят лечение в отделении онкогематологии при Ровенской областной больнице, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

В течение последних трех лет сдача крови ровенскими священнослужителями стала традицией. В этот раз к акции присоединился даже епископ Дубенский Пимен.

"2016 год в епархии был объявлен годом помощи онкобольным детям. С тех пор пастыри Церкви Христовой регулярно занимаются этим добрым делом, излечивая не только души своих пасомых, но и их тела", - отмечается на сайте епархии.