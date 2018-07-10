Ровенские священники сдали кровь для онкобольных детей
07:40, 10 июля 2018Общество
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Ровенские священники в очередной раз стали донорами крови / rivne.church.ua
Священники Ровенской епархии УПЦ в очередной раз сдали кровь для онкобольных детей.
Вчера, 9 июля, священники стали донорами крови для детей, которые проходят лечение в отделении онкогематологии при Ровенской областной больнице, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
В течение последних трех лет сдача крови ровенскими священнослужителями стала традицией. В этот раз к акции присоединился даже епископ Дубенский Пимен.
"2016 год в епархии был объявлен годом помощи онкобольным детям. С тех пор пастыри Церкви Христовой регулярно занимаются этим добрым делом, излечивая не только души своих пасомых, но и их тела", - отмечается на сайте епархии.
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