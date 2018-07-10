В Виннице возобновили раскопки древнего доминиканского монастыря

В течение полутора месяцев группа археологов в Виннице будет изучать Замковую гору и подворье бывшего Доминиканского монастыря, что на территории Муров.

В эти местах специалисты уже «копали». Нынешние раскопки должны завершить начатое в прошлые годы, сообщает сайт real-vin.com.

В раскопках, которыми руководит сотрудник Института археологии НАН Украины под руководством Ларисы Вингородской, примут участие студенты двух местных вузов – Винницкого педуниверситета имени М. Коцюбинского и ДонНУ им. Василия Стуса.

По словам главного архитектора Винницы Александра Рекуты, на территории Муров археологические исследования продолжались в течение трех лет — с 2013 по 2015 годы. Затем - в 2016-2017 годах работы выполнялись на Замковой горе.

«Проводя в предыдущие годы археологические раскопки на территории Спасо-Преображенского собора, мы открыли очень интересные вещи, среди которых — древняя стена доминиканского монастыря 17 века, а также - печь 16 века с посудой», - отметила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук, руководитель Подольской археологической экспедиции Лариса Вингородская.

Она предполагает, что к тому времени Винница представляла собой торгово-ремесленный центр, а на месте каменного в 16 веке существовал деревянный Доминиканский монастырь.

В Винницкой епархии УПЦ тоже не возражают против дальнейших изысканий ученых. Секретарь епархии, протодиакон Владислав Демченко уточнил, что «наши интересы совпадают».

«Я и община Преображенского Собора довольны тем, что работы продолжились, нужно больше знать об истории этого места и сделать его красивым и интересным для туристов и посетителей. У нас в этом вопросе есть абсолютное понимание с городским советом и Ларисой Ивановной. Мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие работам», - отметил отец Владислав.