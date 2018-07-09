В Киеве ко дню Петра и Февронии организовали праздник для ветеранов семейной жизни

В день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии в Киеве было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

После Божественной литургии в помещении воскресной школы Свято-Вознесенского храма Голосеевского благочиния состоялось чествование ветеранов семейной жизни, сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ.

На праздник семьи были приглашены семейные пары, которые прожили в браке долгие и счастливые годы. Свидетельство о браке некоторых пар датируется 1951 годом.

Совместно с общественными организациями и "Семейным клубом" иерея Романа Андриенко община храма организовала символическое награждение ветеранов памятными медалями и грамотами.

В своем слове благочинный Голосеевского благочиния протоиерей Павел Кириллов указал на важность сохранения семейных ценностей и воспитания детей в православной вере. Также в неформальном общении за общей трапезой люди делились воспоминаниями о своей молодости.