Во Львове полиция задержала группу лиц, которые обокрали людей возле храма УГКЦ

Во Львове на площади Яворского, возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла 8 июля обнаружили группу лиц, которые обокрали людей, уснувших на скамейке.

Об этом сообщают на Горячей линии города Львова.

Диспетчеры «Центра Безопасности Города» благодаря камерам наблюдения сообщили об инциденте в полицию. Оперативно скинули видео и фото подозреваемых для реагирования патрулей полиции и быстрого задержания преступников. Также сообщали полиции о маршруте группы лиц для выявления максимально точного места нахождения.

Благодаря оперативным действиям патрульных полицейских, пятеро лиц, подозреваемых в совершении кражи, задержали и доставили в отдел полиции.