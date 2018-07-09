Во Львове полиция задержала группу лиц, которые обокрали людей возле храма УГКЦ
12:51, 09 июля 2018Общество
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Полиция задержала группу лиц, которые обокрали людей возле храма / facebook.com
Во Львове на площади Яворского, возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла 8 июля обнаружили группу лиц, которые обокрали людей, уснувших на скамейке.
Об этом сообщают на Горячей линии города Львова.
Диспетчеры «Центра Безопасности Города» благодаря камерам наблюдения сообщили об инциденте в полицию. Оперативно скинули видео и фото подозреваемых для реагирования патрулей полиции и быстрого задержания преступников. Также сообщали полиции о маршруте группы лиц для выявления максимально точного места нахождения.
Благодаря оперативным действиям патрульных полицейских, пятеро лиц, подозреваемых в совершении кражи, задержали и доставили в отдел полиции.
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