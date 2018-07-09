В сети опубликовали фото разрушенных волынских храмов
На страницах белорусского исторического ресурса опубликовали уникальные старинные фотографии некоторых церквей Любешовского района.
Как сообщает "Район.Любешов", часть этого района во времена Российской империи согласно административному делению относилась к Пинскому уезду Минской губернии. Следовательно, практически все документы из населенных пунктов, подчиненных вышеупомянутой губернии, оказывались в архиве Минска. Таким образом попали туда и фотографии столетней давности храмов Любешова, Любязя и Судча.
Уникальность же фотографий в том, что изображенных на них сооружений уже давно нет.
Отдельное место среди них занимает снимок любешовского костела, уничтоженного при советской власти. Взяты снимки с Еtoretro.ru, но они являются целостным тематическим дополнением этой ретроспективы. Храм был частью монастырского комплекса и имел необыкновенную внутреннюю роспись.