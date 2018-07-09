Археологи рассказали о находках, обнаруженных при раскопках возле Кирилловской церкви

Специалисты из Института археологии НАН Украины завершили археологические исследования на строительной площадке памятника архитектуры XVIII века «Угловая башня стен».

Об этом рассказал заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко, сообщает "Вечерний Киев".

Он сделал фото уникальных находок возле старинной башни.

"Найден и исследован культурный слой XII - XIX вв. Есть интересные находки и важная информация. Но об этом отдельно и позже. Сейчас в Институте археологии продолжается процесс обработки материала и подготовки соответствующих отчетов. [...] На время проведения археологических исследований, а это почти 2 месяца, все реставрационные работы были приостановлены. Сейчас мы будем все наверстывать", - рассказал Вадим Кириленко.