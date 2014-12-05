Католикос-Патриарх Грузии просит зимой не выселять людей за долги

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II призвал руководство банков страны не выселять хотя бы в зимний период из домов тех граждан, которые не смогли выплатить ипотеку, сообщает агентство "Новости Грузия".

Выселение людей из домов за долги по кредитам является одной из наиболее острых проблем в Грузии. Пострадавшие перманентно проводят акции протеста, было несколько случаев, когда люди пытались покончить жизнь самоубийством.

"Хочу коснуться вопроса тех нуждающихся, которые взяли кредиты и банки выселяют их из домов. Хочу попросить руководителей всех банков, чтобы они не делали этого, хотя бы зимой. Возможно, окажутся такие, которые простят долг или чем-то помогут", - сказал Илия II во время проповеди в четверг, 4 декабря.

РИА Новости