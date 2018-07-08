Украинская художница рисует коллажи с Иисусом в современном мире
17:29, 08 июля 2018Общество
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Художница "внедряет" персонажей картин в современную обстановку / glavnoe.ua
Украинская художница рисует коллажи с Иисусом в современном мире.
Украинская художница Алла Мингалева выкладывает в своем инстаграме коллажи, в которых помещает героев классических полотен на современные фотографии, сообщает сайт "Главное".
По ее словам, над этой серией она работает около года, а ее любимая часть проекта - внедрять персонажей картин в офисную обстановку.
«Мне интересно было „реинкарнировать“ их и посмотреть, как они впишутся в современные реалии, - говорит Мингалева, - Получилось очень забавно - особенно те коллажи, что посвящены офисной жизни: я попыталась найти героев картин, похожих на моих коллег. Коллеги были в восторге, а затем коллажи стали публиковать и пользователи со всего мира».
Украинская художница рисует коллажи с Иисусом в современном мире / glavnoe.ua
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