Украинская художница рисует коллажи с Иисусом в современном мире.

Украинская художница Алла Мингалева выкладывает в своем инстаграме коллажи, в которых помещает героев классических полотен на современные фотографии, сообщает сайт "Главное".

По ее словам, над этой серией она работает около года, а ее любимая часть проекта - внедрять персонажей картин в офисную обстановку.

«Мне интересно было „реинкарнировать“ их и посмотреть, как они впишутся в современные реалии, - говорит Мингалева, - Получилось очень забавно - особенно те коллажи, что посвящены офисной жизни: я попыталась найти героев картин, похожих на моих коллег. Коллеги были в восторге, а затем коллажи стали публиковать и пользователи со всего мира».