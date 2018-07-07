В Украине появилось приложение христианских знакомств для смартфонов

Группа молодых украинских активистов из движения "Территория ответственности" - Александр Вовк, Илья Куртов, Ярослав Гавловский, Давид Подорожный - разработали приложение христианских знакомств для смартфонов.

Приложение бесплатное и, как уверяют создатели, будет бесплатным всегда, сообщает "Религия в Украине".

Найти и загрузить приложение можно тут: для Android, для IPhone.

По статистике за 2017 год – 40% новых семей познакомились именно в интернете. Поэтому ребятам пришла идея создать этот ресурс для электронных девайсов.

"Мы собрали команду лучших украинских IT- специалистов, которые трудились над проектом в течение года, – говорит Александр Вовк. – Главная цель приложения Eden – быть ответом на молитвы и мечты христиан по всему миру, чтобы каждый мог легко найти своего спутника жизни и создать христианскую семью. Мы хотим использовать современные цифровые технологии для служения миллионами верующих и нести в мир ценности искренности, чистоты, дружбы и любви".