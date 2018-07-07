В заповедник на Тернопольщине передали столетний колокол

Давний раритет - почти 125-летний колокол - могут теперь увидеть туристы в зале сакрального искусства Национального заповедника "Замки Тернополья".

Об этом сообщил заместитель генерального директора заповедника Руслан Пидставка на своей странице в Facebook.

"Фонды Национального заповедника "Замки Тернополья" пополнил еще один раритетный экспонат. Приходом церкви Всех святых села Черный Лес Збаражского района был передан в музей колокол конца XIX в., который с 1913 года находился в местном костеле Св. Анны", - написал Пидставка.

По его словам, после Второй мировой войны, когда костел атеистическая власть закрыла, звон из старой деревянной колокольни созывал на богослужение прихожан греко-католической церкви.

После возведения новой колокольни верующие приобрели новый колокол, а старый, получивший незначительные повреждения, - передали заповеднику.

Колокол был отлит, как видно по клейму, в знаменитой литейной мастерской Фельчинских в Калуше в 1894 году сыном ее основателя Михала Фельчинского - Францишком - и его партнером Антоном Траутманом.