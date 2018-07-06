Во Львовской области разработали туристические маршруты по старинным церквям

В Городецком районе Львовщины спроектировано 12 маршрутов активного туризма.

Сейчас специалисты презентовали первые два туристических маршрута, охватывающих уникальную деревянную сакральную архитектуру. Об этом информирует пресс-служба Городецкой районной администрации.

"Маршруты разработаны на основе проведенного анализа состояния и тенденций развития туристической сферы района, а именно: туристический потенциал, историко-культурные ресурсы, народные промыслы, фестивали, выставки", - говорится в сообщении.

Первые два путеводителя предлагают путешествия по уникальным деревянным церквям района. Первый путь протяженностью 54 км проходит через г. Городок - с. Годвишня - с. Долиняне - с. Зеленый Гай - с. Градовка - с. Дубаневичи.

В Городке внимание туристов обращают на церковь Иоанна Крестителя (1755 год), в Годвишня стоит осмотреть церковь Вознесения Господня (1886 г.). В Долинянах есть деревянная церковь-часовня Покрова Пресвятой Богородицы (1875 г.). Село Зеленый Гай привлекательно церковью Вознесения Господня (1903 г.). В Градовке есть церковь Преображения Господня (1878 г.). Дубаневичи интересны церковью Св. Николая (1880 г.).

Второй путь протяженностью 38 км имеет такое направление: с. Зашковичи - г. Комарно - с. Новое Село - с. Татаринов - с. Громное - с. Клицко.

Здесь интересны следующие объекты: Зашковичи - церковь Св. Ильи (1834 г.), Комарно - церковь Св. Архистратига Михаила (1754 г.), Новое Село - церковь Св. Николая (1923 г.), Татаринов - церковь Покрова пр. Богородицы (1714), Громное - церковь Преображения Господня (1777 г.), Клецко - Церковь Успения Богородицы (1603 г.).

Остальные 10 маршрутов Городецкая РГА обнародует вскоре.