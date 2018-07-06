Жители Киева напуганы квартирным «мошенником в рясе»

В Оболонском районе Киева появился злоумышленник, который, представляясь священнослужителем, ходит по квартирам и высматривает, есть ли у жильцов ценные вещи.

Об этом в фейсбуке сообщают жители Оболони, пишут "Вести".

"Внимание! Вчера, 4 июля, на улице Автозаводской 89 и 93 ходил по квартирам "батюшка" и попрошайничал. Когда все ему отказывали в помощи, он у просил у жителей воду. Под этим предлогом он заглядывал в квартиры", - написала в группе "Минский массив. ОСН" жительница района Ирина.

По ее словам, на улице, возле дома, "священника" ждали двое подозрительных людей. Подойдя к ним, "батюшка" снял рясу и закурил. "Ходят, пробивают, кто есть дома и у кого какая обстановка. Те дети, которые были сами дома, очень испуганы. Предупредите, чтобы ни под каким предлогом они не открывали дверь!" - подытожила киевлянка.