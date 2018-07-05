На Харьковщине разрушается уникальный скит

Уникальный скит в поселке Ковяги Валковского района Харьковской области находится в аварийном состоянии. Его разворовывают и портят вандалы и "черные археологи".

Между тем, сотрудники областного КП «Харьковский научно-методический центр культурного наследия» намерены сделать в нем музей, сообщает Громадське радіо.

По словам заместителя директора Харьковского научно-методического центра культурного наследия Виктории Черкаско, много разрушений произошло из-за того, что доступ в пещеру открыт. «Разрушены элементы некоторых, скажем так, наскальных рисунков, которые там были. Они там сфотографированы, сейчас их уже нет. И есть сведения о том, что это все как-то выносится», - рассказала она.

Внутри пещеры остались ниши для икон и лампад, мощи монаха и часовня, где выбито изображение Божьей матери, но Иисуса у нее на руках уже нет.

По словам Виктории Черкаско, сейчас пещеру охраняют правоохранители. В то же время, ведутся разговоры о том, чтобы вообще закрыть к ней доступ и провести консервационные работы.

Пещера была вырыта, ориентировочно, в середине 18 века. Она находится в глиняной породе, и другой такой в Украине нет, подчеркивают ученые. В ней есть коридоры, комнаты, глиняные окрашенные стены, иногда встречаются растительные орнаменты.

Заведующая сектором культуры и туризма Валковской районной госадминистрации Валентина Шевченко надеется, что в ските можно поставить сигнализацию, чтобы в нее не проникали посторонние. Сотрудники же Харьковского научно-методического центра культурного наследия надеются законсервировать, отреставрировать, полностью исследовать скит и потом сделать там музей.