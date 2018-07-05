Представитель ВСЦиРО может войти в Наблюдательный совет Общественного телерадиовещания

Народные депутаты Украины предложили включить члена Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в Наблюдательный совет ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Об этом говорится в законопроекте №8538 «О внесении изменений в ст. 8 Закона Украины “Об общественном телевидении и радиовещании Украины”, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сейчас Наблюдательный совет состоит из представителей общественных организаций из сфер образования и науки, физического воспитания и спорта, творчества и журналистики, защиты прав детей, людей с особыми потребностями и национальных меньшинств и местного самоуправления. Представителя религиозных организаций среди них нет.

Авторы законопроекта отмечают, что Церковь и религиозные организации в Украине стабильно занимают одно из первых мест по уровню общественного доверия.

В то же время, по мнению ВСЦиРО, верующие сегодня наиболее обделены в информационном пространстве.

Отметим, что недавно Совет Церквей заявлял о необъективности Общественного вещателя, который проигнорировал в своем эфире Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей, собравшее более 10 тысяч участников, а также пожаловался руководству Наблюдательного совета НСТУ на сокращение в эфире общественного вещания программ духовно-нравственного содержания.