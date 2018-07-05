В Киеве состоялась благотворительная интерактивная акция для детей из малообеспеченных семей

В понедельник, 2 июня, в Киеве к Международному дню защиты детей состоялась благотворительная конкурсная-игровая акция «Подари ребенку Мир», организатором которой выступил Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Участниками акции стали 37 детей дошкольного и школьного возраста из 22 малообеспеченных и многодетных семей. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела.

По словам председателя Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова, цель акции - не только передать праздничные подарочные наборы нуждающимся детям, но и побудить их к ответственному и творческому отношению к своему будущему, к своей Родине.

В этом контексте организаторы акции предложили гостям праздника интерактивную программу с рядом познавательных мастер-классов и конкурсов. В частности, творческая сессия «Пальмовая веточка» раскрыла секреты лепки из соленого теста и научила детей радовать своих близких маленькими сладкими сюрпризами. Мастер-класс от преподавателя изобразительного искусства школы "ThinkGlobal” Анны Русаловой помог детям создать десятки оригинальных голубей мира, авторов лучших из которых отметили призами в рамках конкурса рисунков.

Идея мира через творчество, которая стала ведущей на акции, объединила организаторов и участников праздника в совместном желании делать дела милосердия, которые вдохновляют к миру в душе, а затем - к мирной перестройке целой страны, отмечают организаторы.