В милицию не поступало заявления о поджоге храма в Киеве

В милицию не поступало никакого заявления о поджоге храма в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве по поводу появления в СМИ информации о том, что один из храмов столицы был подожжен зажигательной смесью.

«В настоящее время в дежурную часть Главного управления МВД Украины в городе Киеве не поступило ни одного заявления или сообщения о поджоге или пожаре в киевских храмах, часовнях, монастырях и т.п. за последние сутки», - отметили в ОСО.

В случае поступления соответствующего заявления в правоохранительные органы будет проведена детальная проверка, принята соответствующая квалификация происшествия и осуществлены оперативно-розыскные мероприятия в отношении злоумышленников, заверили в милиции.

Как сообщал УНИАН, настоятель храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость» УПЦ протоиерей Сергий Темник заявил, что сегодня в 04.00 неизвестные при помощи бутылки с зажигательной смесью подожгли церковь.

”Бутылка с зажигательной смесью попала в оконную решетку, в алтарь. Огонь повредил стену и окно, обгорели доски и полиэтилен. Кто поджег храм, нам не известно. В последнее время поступали угрозы, но такое покушение на храм впервые», - заявил он.

При этом настоятель сказал, что сообщил о поджоге храма в правоохранительные органы.