В сети опубликовали фото отреставрированной масляной живописи купола Андреевской церкви

Научно-реставрационный совет Национального заповедника "София Киевская" принял работу по реставрации масляной живописи купола Андреевской церкви.

В настоящее время продолжается работа с лепниной, сообщает Znaj.ua.

Внутренние реставрационные работы в Андреевской церкви в Киеве начались в 2017 году. В течение года над восстановлением образов в куполе Андреевской церкви работали художники-реставраторы. За это время была отреставрирована центральная икона Бога-Отца Саваофа и восемь образов архангелов и херувимов.

Также за этот год из стен Андреевской церкви было снято все лишнее покрытия, в некоторых местах до 14 слоев масляной краски. Затем художники восстановили штукатурку, используя традиционную технологию.

Как рассказал первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко, цвет подбирали скрупулезно.

"Мы приняли ранний слой краски. Чтобы попасть в исторический цвет, этот образец был отправлен в лабораторию в Германию. Химики-технологи его тщательно изучили и выслали нам формулу. По ней была изготовлена ​​краска и сделано 36 выкрасок, пока не попали в правильный оттенок ", - пояснил Кириленко.

Сейчас идет работа с лепниной. В заповеднике было принято решение хранить аутентичную позолоту, а новой покрывать только восстановленые фрагменты.

На этот год в госбюджете на реставрацию Андреевской церкви выделено 6,2 млн грн. Полностью работы планируется завершить за два года.