Уникальному храму на Закарпатье вернули аутентичный вид

На окраинах Ужгорода, на одном из карпатских холмов находится одно из культовых исторических сооружений Закарпатья и Европы – Горянская ротонда.

Как сообщает "Панорама", возраст ее до сих пор остается спорным. Это единственный такой уникальный храм на территории области, которую историки датируют 13-м веком.

Храм шестиугольной строения, имеет шесть ниш, три окна, и таких сооружений в мире – единицы. Живопись выполнена в стиле итальянской проторенессансной школы архитектора Джотто.

В мае здесь завершили восстановительные работы, которые не проводились с 90-х годов. Все – по согласованию Министерства культуры. Если же ремонт отсрочили хотя бы на 5 лет, стены потрескались бы, возможно, не удалось бы сохранить храм, который является архитектурным памятником Украины.

Работы проводили в два этапа. Цементную штукатурку на храм нанесли еще в советские времена, повредив фрески, затем заменили на известковую, а благодаря отводу воды исчезла плесень. Горянская ротонда, известная еще как костел Св. Анны и церковь Св. Николая, сейчас имеет аутентичный вид, как несколько веков назад.

Список работ еще есть, в частности, нужно отремонтировать крышу, поменять купол.