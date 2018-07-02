На Львовщине из машины священника УГКЦ похитили дароносицу

22:05, 02 июля 2018
Общество
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Злоумышленники проникли в автомобиль, припаркованный у дома / zolochiv.net

Злоумышленник или злоумышленники проникли в автомобиль, припаркованный возле дома священника Виталия Барабаша, сообщает местный портал zolochiv.net.

По факту кражи было подано заявление в полицию.

Дароносица - небольшой ковчег, который используется с целью перенесения Святых Даров для осуществления таинства причастия вне храма. С помощью принесенных священником Преждеосвященных Даров к таинству приступают больные, умирающие, заключенные и другие верующие, которые не могут посещать храм.

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