На Львовщине из машины священника УГКЦ похитили дароносицу

В ночь на 30 июня в Золочеве Львовской области из автомобиля священника УГКЦ похитили дароносицу.

Злоумышленник или злоумышленники проникли в автомобиль, припаркованный возле дома священника Виталия Барабаша, сообщает местный портал zolochiv.net.

По факту кражи было подано заявление в полицию.

Дароносица - небольшой ковчег, который используется с целью перенесения Святых Даров для осуществления таинства причастия вне храма. С помощью принесенных священником Преждеосвященных Даров к таинству приступают больные, умирающие, заключенные и другие верующие, которые не могут посещать храм.