На Львовщине из машины священника УГКЦ похитили дароносицу
22:05, 02 июля 2018Общество
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Злоумышленники проникли в автомобиль, припаркованный у дома / zolochiv.net
В ночь на 30 июня в Золочеве Львовской области из автомобиля священника УГКЦ похитили дароносицу.
Злоумышленник или злоумышленники проникли в автомобиль, припаркованный возле дома священника Виталия Барабаша, сообщает местный портал zolochiv.net.
По факту кражи было подано заявление в полицию.
Дароносица - небольшой ковчег, который используется с целью перенесения Святых Даров для осуществления таинства причастия вне храма. С помощью принесенных священником Преждеосвященных Даров к таинству приступают больные, умирающие, заключенные и другие верующие, которые не могут посещать храм.
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