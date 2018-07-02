Художники закончили реставрацию масляной живописи купола Андреевской церкви (фото)

Научно-реставрационный совет Национального заповедника "София Киевская" принял работу по реставрации масляной живописи купола Андреевской церкви.

В настоящее время продолжается работа с лепниной, сообщает ABCnews.

Внутренние реставрационные работы в Андреевской церкви в Киеве начались в 2017 году. В течение года над восстановлением образов в куполе Андреевской церкви работали художники-реставраторы Михаил Кортиков, Владислав Кравцов и Виктор Минько под руководством заведующего научно-реставрационных мастерских заповедника Анатолия Остапчука. За это время была отреставрирована центральная икона Бога-Отца Саваофа и восемь образов архангелов и херувимов.

Также за этот год со стен Андреевской церкви было снято все лишнее покрытие, в некоторых местах до 14 слоев масляной краски. Затем художники восстановили штукатурку, используя традиционную технологию. Для стен выбрали сдержанный, серо-голубой цвет. Как рассказал первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко, цвет подбирали скрупулезно.

"Мы взяли самый ранний слой краски. Чтобы попасть в исторический цвет, этот образец был отправлен в лабораторию в Германию. Химики-технологи его тщательно изучили и выслали нам формулу. По ней была изготовлена краска и сделано 36 выкрасок, пока не попали в правильный оттенок", ‒ пояснил Кириленко.

Сейчас продолжается работа с лепниной. В заповеднике было принято решение сохранять аутентичную позолоту, а новой покрывать только восстановленные фрагменты.

Также обновляется система вентиляции и водоотвода. Работники заменили "форточки" в круглых окнах, они открываются рычагом за иконостасом. Конденсат из окон собирается в медные трубы на каждом ярусе, затем выводится из здания.

Реставрация Андреевской церкви началась в 2010 году. Комплексным проектом, принятым в том же году, предусматривалось три этапа восстановительных работ.

Во время первого, в 2010-11 годах, были укреплены фундаменты. "Обзорная площадка, по сути, стягивает церковь подковой. Работы были сделаны на совесть: система мониторинга в последние пять лет фиксирует стабильность фундаментов", ‒ рассказал Кириленко.

Второй этап прошел в 2015-16 годах, тогда были завершены работы на склонах, сделан фасад, ступени к церкви, внешняя инженерия.

В прошлом, 2017 году, начались внутренние работы: восстановление интерьеров и внутренней инженерии. На сегодняшний день уже завершена реставрация царских врат иконостаса, дьяконских врат, одной трети икон, полностью завершены работы под куполом.

На этот год в госбюджете на реставрацию Андреевской церкви выделено 6,2 млн грн. Полностью работы планируется завершить за два года.