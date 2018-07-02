Во Львове мужчина пришел в полицию и признался в похищении 23 тысяч гривен из храма УГКЦ

Железнодорожный районный суд Львова назначил два года испытательного срока мужчине, который в марте обокрал греко-католическую церковь.

Соответствующий приговор, датированный 25 июня, опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает "Zaxid.net".

В частности, в приговоре суда говорится, что обвиняемый около 23.00 снял фрагмент стекла и через окно пробрался в церковь Воскресения Христова. После этого он похитил из ящика пожертвований деньги на общую сумму 23 тыс. грн. Позднее обвиняемый сам пришел в полицию и сознался в содеянном, деньги обещал вернуть.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 185 УКУ (Кража, соединенная с проникновением в жилье или другое помещение). Законом за такое правонарушение предусмотрено от 3 до 6 лет заключения.

Суд назначил обвиняемому минимальное наказание, предусмотренное статьей, – три года лишения свободы. Однако тем же приговором, учитывая его раскаяние и положительную характеристику, освободил от отбывания наказания и назначил два года испытательного срока.