Открылся новый интернет-портал «Монастырский Вестник», посвященный монашеству

В сети появился новый интернет-портал «Монастырский Вестник», ставящий своими целями знакомство широкой аудитории с понятием о монашеской жизни в контексте христианской традиции, сообщает Седмица.Ru.

По словам руководителя проекта, игумена Арсения (Мосалева), запрос на получение такой информации существует как у православной аудитории, так и за ее пределами.

Главный редактор портала Богослов.Ру протоиерей Павел Великанов отмечает, что представления о монашестве большей части аудитории интернет-ресурсов зачастую очень далеки от реальности.

«В настоящий момент естественная закрытость монастырей от внешнего наблюдателя порождает некий вакуум в информационном пространстве, который неизбежно заполняется текстами некомпетентных или недружелюбно настроенных к Церкви журналистов», - подчеркивает отец Павел, говоря о необходимости и своевременности подобного проекта.

Создатели ресурса надеются, что портал «Монастырский Вестник» сможет заполнить этот вакуум, и станет полезным источником достоверной и актуальной информации, а также средством позволяющим прояснить вопросы, касающиеся духовной жизни человека, путем интерактивного общения.