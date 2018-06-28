На Закарпатье избили и ограбили настоятеля храма

Неизвестные жестоко избили и ограбили священника настоятеля Свято-Вознесенского храма села Чорнотисов протоиерея Ефрема Росоху.

Как сообщают "Новости Закарпатья", священник проживает в доме возле храма. Во вторник утром в храме собрались односельчане, которые пришли помолиться за упокой души умершего родственника. Когда священник, который стоял лицом к алтарю, повернулся к прихожанам – те ужаснулись: его лицо было все в синяках, а сам отец Ефрем еле на ногах держался.

Люди сразу вызвали «скорую», но настоятель храма согласился поехать с ними в больницу только после окончания богослужения. В тот же день вызвали полицию. Зайдя внутрь дома, увидели беспорядок – словно кто-то что-то искал. Сельчане заходили к священнику, но на несколько минут по делам. Поэтому никто не может точно констатировать, где что лежало, и что именно могли забрать грабители. Много крови было в спальной комнате и в ванной.

Подтвердить, или опровергнуть факт грабежа отец Ефрем Росоха не может, поскольку находится в травматологическом отделении райбольницы. Рассматривали и версию, что, возможно, 78-летний священник упал с лестницы, но она не подтвердилась – на ней крови нет.

«Пациент средней тяжести. Закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга легкой степени, гематома лица слева, закрытые переломы костей носа и скуловой кости слева. Ретроградная амнезия (то есть, пациент не помнит, как с ним случилось несчастье). Сейчас его состояние удовлетворительное», – сообщил врач травматологического отделения райбольницы Владислав Сигэти.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Продолжается следствие.