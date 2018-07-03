Дому Правительства Китая подарили картину с изображением православной церкви

01:46, 03 июля 2018
Общество
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Картина была подарена как протокольный сувенир на Международной встрече Украинско-Китайского сотрудничества / facebook.com/tatiana.antonyuk

На Международной встрече в рамках Украинско-Китайского сотрудничества 26 июня представители Дома Правительства Китая получили в подарок картину киевской художницы Roma Denis "The Window to the Universe" ("Окно во Вселенную"), одним из элементов которой является православная церковь.

Картина состоит из 4 сюжетов: горы Тибет, города Тернополь, озера Мапам-Юмцо на Тибете и реки Днепр у острова Хортица в Запорожье. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пользователь соцсети Татьяна Антонюк.

Картина состоит из четырех элементов / facebook.com/tatiana.antonyuk

"Картина киевской художницы Denis Roma "The Window to the Universe" ("Окно во Вселенную") была подарена как протокольный сувенир от украинской стороны на Международном мероприятии Украинско-Китайского сотрудничества", - пишет она.

Представитель посольства КНР в Украине рассказал, в какой части Тибета находятся изображенные на картине горы / facebook.com/tatiana.antonyuk

"Все прошло просто грандиозно и с большим восторгом всех присутствующих", - подчеркнула она.

Также Татьяна Антонюк отметила, что в мероприятии приняли участие первый Президент Украины Леонид Кравчук и председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

В свою очередь, автор картины Roma Denis считает, что "The Window to the Universe" начала новый стиль в изобразительном искусстве. "Вселенная состоит из квадратов, которые гармонично соединены между собой. Бог создал Вселенную прекрасной, и в ней преобладает голубой цвет. К сожалению, только люди враждуют между собой и разъединяют себя. Но "Окно" открывает нам надежду на всемирные мир и любовь", — сказала она.

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