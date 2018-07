Дому Правительства Китая подарили картину с изображением православной церкви

На Международной встрече в рамках Украинско-Китайского сотрудничества 26 июня представители Дома Правительства Китая получили в подарок картину киевской художницы Roma Denis "The Window to the Universe" ("Окно во Вселенную"), одним из элементов которой является православная церковь.

Картина состоит из 4 сюжетов: горы Тибет, города Тернополь, озера Мапам-Юмцо на Тибете и реки Днепр у острова Хортица в Запорожье. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пользователь соцсети Татьяна Антонюк.

"Картина киевской художницы Denis Roma "The Window to the Universe" ("Окно во Вселенную") была подарена как протокольный сувенир от украинской стороны на Международном мероприятии Украинско-Китайского сотрудничества", - пишет она.

"Все прошло просто грандиозно и с большим восторгом всех присутствующих", - подчеркнула она.

Также Татьяна Антонюк отметила, что в мероприятии приняли участие первый Президент Украины Леонид Кравчук и председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

В свою очередь, автор картины Roma Denis считает, что "The Window to the Universe" начала новый стиль в изобразительном искусстве. "Вселенная состоит из квадратов, которые гармонично соединены между собой. Бог создал Вселенную прекрасной, и в ней преобладает голубой цвет. К сожалению, только люди враждуют между собой и разъединяют себя. Но "Окно" открывает нам надежду на всемирные мир и любовь", — сказала она.