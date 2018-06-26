На Харьковщине уникальный подземный храм будет охранять полиция

Уникальный подземный храм в селе Ковяги Валковского района Харьковской области нуждается в усиленной охране.

К такому выводу пришли представители управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации после обследования скита, сообщает «Урядовий кур’єр».

На совместном совещании со специалистами Центра охраны культурного наследия, Харьковского областного благотворительного фонда содействия историко-культурным исследованиям «Дети подземелья», Харьковской государственной академии дизайна и искусств, с участием представителей правоохранительных органов и заведующего сектором мониторинга недвижимых памятников Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, кандидата геологических наук Ирины Черевко решено выставить возле пещеры полицейскую охрану, чтобы гости не наносили вред памятнику.

«Мы согласовали первоочередные шаги по сохранению этого памятника и приняли решение по усилению надзора со стороны правоохранительных органов. Это необходимо, чтобы предупредить несанкционированные проникновения на объект – это наносит вред памятнику», – рассказали в управлении культуры и туризма ХОГА и сообщили, что сейчас рассматривается вопрос установления соответствующей системы охраны и камер видео-наблюдения на объекте.

Посещение скита станет возможным лишь после проведения плановых мероприятий по его сохранению и консервации.