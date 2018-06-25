Жители Ивано-Франковска предложили освятить стадион после концерта Олега Винника

Житель Ивано-Франковска заявил, что в песнях украинского исполнителя Олега Винника присутствует пропаганда алкоголизма, антихристианства и развратные фантазии. Соответствующую петицию разместили на сайте городского совета Ивано-Франковска.

Автор петиции предложил освятить Центральный стадион "Рух" после выступления там певца, сообщает MIGnews.com.ua.

"На концерте могли быть маленькие дети, не говоря уже о жителях окрестных домов, которые вынуждены были слушать пропаганду алкоголизма ("Мне не все равно, с кем ты пьешь вино"), развратных фантазий ("Ты летала в чьих-то сладких снах"), измены ( "Ах, как жесток обман, у тебя с другим роман"), антихристианства (ошибочное мнение: "Человек - отчасти Бог")", - говорится в тексте петиции.

Писатель Олег Украинец, который выступил инициатором петиции, указал, что на концерте присутствовали замужние женщины, у которых могли возникнуть "греховные мысли" во время некоторых песен. Кроме того, автор петиции обвинил Винника в том, что он исполнял большую часть своих песен на русском языке "несмотря на боевые действия на востоке Украины".

"Просим провести совещание с представителями церквей, старейшинами города, и освятить стадион, чтобы очистить его от скверны", - отметил автор.

Петицию уже поддержали 167 человек, всего необходимо набрать 250 подписей.