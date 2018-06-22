В Николаеве в мусоре на кладбище нашли «казачьи» кресты

В Николаеве во время уборки терновского кладбища в многолетних залежах мусора были обнаружены старинные надмогильные, так называемые «казачьи» кресты.

Об этом рассказал директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, сообщает «Свідок.info».

«Ясно, что из кладбищенской земли их вывернула не неведомая сила, а "благодарные потомки", устроившие на месте захоронений предков могилы для своих близких. Причем эти потомки наверняка живут где-то в Терновке. И жалуются на низкое качество коммунальных услуг, высокие тарифы и продажность политикума», - отмечает чиновник.

Трофанюк призвал горожан начинать с себя, напомнив, что гражданский самоконтроль дает основание для требований к властным структурам.

«В противном случае это есть лицемерие, оставляющее только разницу в масштабе. Большой политик имеет возможность разрушить что-то крупное, а рядовой обыватель свалит свой мусор на могилы основателей поселка, в котором он живет…», - обратился к жителям города директор КП.

Ранее в Николаеве активисты провели уборку могил павших в годы Второй Мировой войны на николаевском некрополе, расположенном в районе Херсонского кольца. Активисты отметили ужасное состояние могил.