Во Львове презентовали работы художника, который нарисовал 70 деревянных храмов

В выставочном зале Музея истории религии во Львове открыли выставку живописи Богдана Сикотовского «Деревянные церкви Львовщины».

Она насчитывает 70 картин с изображением уникальных сакральных сооружений, сообщает «Вголос».

Художник выставил все эти картины впервые. Среди уникальных церквей, которыми славится Львовщина, в отражении Богдана Сикотовского - церкви Успения Пресвятой Богородицы (построенная в 1603 году в селе Клицько Городокского района), святой Параскевы (1767 год, село Погорельцы Золочевского района), Воздвижения Честного Креста (1613 год, город Дрогобыч), Святого Духа (1502 год, село Потелич Жовковского района), Пресвятой Троицы (1720 год, город Жовква), собор Пресвятой Богородицы (1838 год, село Матков Турковского района) и другие. Последние три церкви внесены в Список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Это уже десятая персональная выставка Богдана Сикотовского. В творческом багаже художника есть 126 полотен.