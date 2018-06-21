Полиция задержала мужчин, которых подозревают в убийстве сторожа храма УПЦ в Мелитополе

Сотрудники криминальной полиции задержали злоумышленников, которые проникли на территорию храма УПЦ в Мелитополе, нанесли смертельные телесные повреждения его охраннику и завладели имуществом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Злоумышленникам сообщено о подозрении.

В ночь с 18 на 19 июня неизвестные лица проникли на территорию храма, нанесли многочисленные удары охраннику, завладели имуществом и скрылись с места преступления.

Следователем было открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ход расследования уголовного дела находился на контроле руководства ГУНП в Запорожской области.

20 июня сотрудники криминальной полиции Мелитопольского отдела полиции задержали злоумышленников на территории Мелитополя. Ими оказались ранее судимые местные жители 1988 и 1982 годов рождения.