Священник УГКЦ написал книгу об украинских капелланах

На Тернопольщине состоялась презентация книги священника УГКЦ отца Михаила Забанджала "Рыцари Духа: Военные капелланы УГКЦ XIX - XX веков в биографиях".

Об этом сообщает "Терен".

"В разные времена с украинскими воинами, которые боролись за свободу и государственность Украины, бок о бок шли их духовные наставники – капелланы. Именно они поддерживали борцов, придавали им силы духа и вместе с ними жертвовали самым дорогим – жизнью. Автор этой книги, капеллан [...] отец Михаил Забанджала, пишет об украинских капелланах двух последних веков, их в основном трагические судьбы и часто мученические смерти", - говорится в описании издания.