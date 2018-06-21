Священник УГКЦ написал книгу об украинских капелланах
15:18, 21 июня 2018Общество
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"Рыцари Духа: Военные капелланы УГКЦ" / svichado.com
На Тернопольщине состоялась презентация книги священника УГКЦ отца Михаила Забанджала "Рыцари Духа: Военные капелланы УГКЦ XIX - XX веков в биографиях".
Об этом сообщает "Терен".
"В разные времена с украинскими воинами, которые боролись за свободу и государственность Украины, бок о бок шли их духовные наставники – капелланы. Именно они поддерживали борцов, придавали им силы духа и вместе с ними жертвовали самым дорогим – жизнью. Автор этой книги, капеллан [...] отец Михаил Забанджала, пишет об украинских капелланах двух последних веков, их в основном трагические судьбы и часто мученические смерти", - говорится в описании издания.
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