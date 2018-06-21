В Луцке при храмах хотят создать места для ночлега бездомных

В Луцке просят обустроить дома ночного пребывания, центры реинтеграции и социальные гостиницы для бездомных при храмах.

Соответствующую петицию зарегистрировали 20 июня, сообщает "ВолиньPost".

В обращении к городской власти говорится о том, что в Луцке построено почти полсотни храмов. Более 10 – на стадии строительства. Но ни у одного из них нет здания для бездомных людей.

Отмечают также, что в Луцке действует Центр учета бездомных граждан при церкви "Фимиам". Чтобы попасть туда, необходимо пройти определенные процедуры, а это не всегда возможно. К тому же, те заведения, которые есть, работают в основном в зимний период.

"Хотя и этой зимой мы не уберегли минимум 5 жизней бездомных людей, которые просто погибли на морозе", - говорится в петиции.

Учреждения для бездомных лиц при храмах, по убеждению автора петиции, могут иметь разную форму: дома ночного пребывания, центры реинтеграции, социальные гостиницы и тому подобное. Наиболее эффективный способ вернуть человека в общество – обеспечить постоянным жильем и работой.

Чтобы собрать необходимые количество голосов и добиться того, чтобы петицию рассмотрела городская власть, есть еще две недели.