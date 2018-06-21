На Ровенщине прихожанин украл из храма пожертвования и товары из церковной лавки

Священник Свято-Покровского храма поселка Млинов, Ровенской области, сообщил о пропаже вещей из церковной лавки.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника, которым оказался прихожанин храма, сообщает "Крапка".

На видео с камер наблюдения видно, как 50-летний местный житель сначала крестится перед иконой, а дальше начинает «обчищать» тарелку для пожертвований и церковную лавку. В тот день мужчина украл серебряные крестики, браслеты и статуэтки на общую сумму более тысячи гривен.

Полицейские изъяли часть краденых вещей по месту его жительства. Другие вещи он уже успел продать и обменять на алкоголь.

Известно, что злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Следователи Млыновского отделения полиции готовят материалы для сообщения ему о подозрении в совершении кражи по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.