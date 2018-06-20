Украинские археологи начали исследование древнего подземелья Софийского собора.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Тимур Бобровский, археолог в Национальном заповеднике «София Киевская».

"Начали большую спелео-археологическую эпопею: уже второй день подряд расчищаем провал древнего подземелья в усадьбе Софийского собора. Подземелье исследовалось в 1916 и 1977-79 гг., но было, в конце концов, брошено на произвол судьбы и со временем начало создавать проблемы.

С 2015 г. на месте этого подземного сооружения образовалось несколько провалов и с десяток просадок грунта. Три года мы доказывали, что промедление с раскопками может привести к беде, и вот наконец, после образования в апреле этого года очередного провала, мы получили "добро" на исследования", - написал археолог.

Он также рассказал о первых результатах исследования.

"Вот что имеем из первого полуметра (на фото): провал 2018 г. - черное пятно в центре; оно образовалось посреди провала, засыпанного песком лет 30-40 назад; а тот, в свою очередь, - посреди ранешнего, также засыпанного провала (светлый песок по краям). И это первый наглядный результат наших раскопок и научно доказанный факт: бесполезно засыпать провалы песком.

А что же нас ожидает дальше? - Хлопотливое выборки песка с сопутствующим исследованием культурного слоя вокруг. Когда "кончится" культурный слой, будем выбирать именно наполнение провала и строить входную шахту. А где-то на глубине 4 м от современной поверхности мы попадем в подземелье в том самом месте, где 100 лет назад Александр Эртель нашел единственную из до сих пор зафиксированных в Киеве берестяных грамот с таким текстом: "АЩЕ КТО НАЙДЕТ СЕЙ ХОДЪ ТОТ НАЙДЕТ ВЕЛИЙ КЛАДЪ ЯРОСЛАВОВЪ"", - подытожил Тимур Бобровский.