На Прикарпатье люди выступили против священника из-за ремонта храма УГКЦ (видео)

Люди говорят, что храм УГКЦ, которому полтора века, построенный без единого гвоздя и современный ремонт ему повредит.

Об этом сообщает ТСН.

Старинный храм настоятель церкви решил оббить вагонкой. Жители боятся, что такой ремонт ускорит разрушение сооружения.

Священник со своей стороны замечания людей называет происками дьявола.

Люди говорят, что храм, которому полтора века, построен без единого гвоздя. На стороне местных жителей и специалисты. И говорят, что к такому ремонту нужно подходить взвешенно.

В свою очередь священник убеждает, что ремонт нужен, и показывает трещины на стенах.