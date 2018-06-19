На Львовщине мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за кражу пожертвований и повреждение распятия в храме

Жителя Червонограда, который украл деньги из ящика для пожертвований и повредил два подсвечника и распятие Иисуса Христа, приговорили к трем годам заключения.

В приговоре Червоноградского городского суда указано, что мужчину ранее неоднократно судили за имущественные преступления, а в марте его поймали во время попытки ограбления местного храма, сообщает "Zaxid.net".

В судебных материалах упомянуто два преступления, к которым причастен осужденный. Сначала посреди дня 6 марта он попытался украсть деньги из ящика для пожертвований в церкви Парафии сошествия Святого Духа. Разбил дверь, вытащил из ящика 805 грн, после чего его заметил настоятель храма.

Через полторы недели после этого случая мужчину обнаружили в монастыре Святого Юрия. Там он в присутствии нескольких человек повредил два подсвечника и распятие Иисуса Христа. В приговоре суда указано, что его действия сорвали режим работы храма, а «приходу причинен материальный ущерб на сумму 4500 грн». В то же время на судебном заседании мужчина заявил, что умышленно повредил церковное имущество.

Он также полностью признал свою вину, попросив не назначать слишком суровое наказание. Суд решил, что поскольку мужчина уже был неоднократно судим, то для исправления ему необходимо назначить реальный срок.

Следовательно, жителя Червонограда посадили на три года и один месяц, но он еще имеет возможность обжаловать этот приговор в апелляционном суде.