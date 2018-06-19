Из Балтского кафедрального собора украдены золотые и серебряные украшения образа Богородицы
00:36, 19 июня 2018Общество
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Свято-Успенский собор. - г. Балта, Одесская обл. / fotokto.ru
В пятницу, 15 июня, в Свято-Успенском кафедральном соборе УПЦ г.Балта была совершена кража украшений с ризы иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Неизвестными были украдены золотые и серебряные украшения, которые были пожертвованы прихожанами для украшения образа Богородицы, сообщается на сайте Балтской епархии УПЦ.
На место проишествия была вызвана полиция.
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