Мужчина, ограбивший церковь в Мелитополе, получил два года лишения свободы

Мелитопольский горрайонный суд вынес приговор церковному вору.

Неоднократно судимого мужчину обвинили в краже и грабеже, сообщает сайт газеты "МИГ".

Сначала мужчина украл смесители для ванной и кухни в квартире своих знакомых. А потом решил поживиться в церкви «Новое поколение».

13 марта, будучи пьяным, он попытался украсть там металлический стеллаж стоимостью 700 грн. Но был замечен членом общины. Ему предложили положить стеллаж на место, однако рецидивист вместо этого бросился бежать вместе с добычей, что квалифицируется уже как грабеж.

Мужчину поймали сами прихожане церкви. На суде он полностью признал свою вину и получил два с половиной года лишения свободы.