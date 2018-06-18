В Сумах состоялось шествие в поддержку семейных ценностей как фундаментальных основ государства

В Сумах 17 июня более 500 человек приняли участие в шествии в поддержку семьи и семейных ценностей как фундаментальных основ государства.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова.

Участники шествия собрались возле одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Сум, на улице Харьковской, и двинулись, изменив ранее запланированный маршрут и значительно его сократив. Общественный порядок обеспечивали 14 правоохранителей.

К шествию присоединились целые семьи с детьми, многие были с детскими колясками, а организаторы мероприятия выдавали присутствующим белые воздушные шарики. Сумчане прошли колонной, скандируя «Украина - за семью», с плакатами «Традиционная семья - здоровая нация», «Папа, мама, дети, дом - Украина не Содом». Несколько человек несли государственные флаги Украины.

По информации организаторов, для участия в шествии своих прихожан собрали около 10 сумских церквей разных христианских конфессий.

По данным полиции, на 20.00 нарушений общественного порядка на мероприятиях, посвященных традиционным семейным ценностям, не зафиксировано.

Эту акцию в Сумах ее организаторы устроили как противовес «Маршу равенства», который состоялся в Киеве.