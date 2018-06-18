В Сумах из Свято-Воскресенского собора УПЦ КП украли 2 тысячи гривен и золотые украшения
11:16, 18 июня 2018Общество
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Свято-Воскресенский кафедральный собор УПЦ КП / stejka.com
В Сумах ограбили Свято-Воскресенский кафедральный собор УПЦ КП.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, кража произошла ночью 16 июня во время грозы.
«Неизвестные лица забрались в храм, взломав пожарные металлические двери со стороны улицы Воскресенской. Были похищены две тысячи гривен и золотые украшения, которые прихожане оставляли на иконах. Сами же иконы злоумышленники повредили», - отмечается в сообщении.
По факту кражи начато уголовное производство.
Ведется следствие, которое под личный контроль взял начальник ГУ НП области Николай Лушпиенко.
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