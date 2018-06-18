В Сумах из Свято-Воскресенского собора УПЦ КП украли 2 тысячи гривен и золотые украшения

В Сумах ограбили Свято-Воскресенский кафедральный собор УПЦ КП.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, кража произошла ночью 16 июня во время грозы.

«Неизвестные лица забрались в храм, взломав пожарные металлические двери со стороны улицы Воскресенской. Были похищены две тысячи гривен и золотые украшения, которые прихожане оставляли на иконах. Сами же иконы злоумышленники повредили», - отмечается в сообщении.

По факту кражи начато уголовное производство.

Ведется следствие, которое под личный контроль взял начальник ГУ НП области Николай Лушпиенко.