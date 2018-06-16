В Николаеве собираются восстановить храм Весты

В пятницу, 15 июня, в Николаевском краеведческом музее «Старофлотские казармы» состоялась презентация «Храм Весты или Стоунхендж адмирала Грейга?».

Храм Весты до наших дней не сохранился. При этом в различных источниках информации о нем осталось не много, сообщает сайт Николаевского городского совета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты провели настоящее расследование – они изучили дошедшие до наших дней фотографии, карты и картины, так или иначе касающиеся храма Весты, и определили, где он находился и какую роль играл. На основании полученных знаний энтузиасты составили 3-D модель храма, которую и представили широкой публике сегодня.

«Мы узнали, что он был построен при участии адмирала Грейга, по официальной версии – в честь верности его жены. Но скажу сразу: в это особо не верилось. Дело в том, что адмирал Грейг очень трепетно относился к финансированию и соблюдению законов. На территории дома командира Черноморского флота, где располагался храм, в то время было невозможно просто так строить. Краевед Юрий Крючков писал, что корабли, заходя в Николаевский порт, брали в створ купола храма Весты», - рассказал Андрей Шинкаренко.

Как оказалось, храм Весты был важным навигационным объектом и играл роль маяка. При этом не исключено, что его использовали астрономы, ведь Грейг очень любил наблюдать за небесными телами, и способствовал развитию астрономии. Располагался храм Весты в районе городища Дикий Сад.

Храм Весты был в длину 10,7 метра, а в ширину – 8,4 метра. При этом его здание имело выступы, хотя внутри храм был правильной формы – 4,5 на 4,5 метра.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что планируется реконструкция Флотского бульвара и нижней Набережной, которая должна будет доходить до Дикого Сада. И при разработке проекта реконструкции будет рассмотрена возможность восстановления храма Весты.