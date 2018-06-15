Вчера, 14 июня, в Мелитополе почтили память погибших летчиков ИЛ 76.

Священнослужители Мелитопольского благочиния УПЦ на центральном городском кладбище помолились об упокоении душ девятерых летчиков ИЛ 76, погибших четыре года назад в ходе боевых действий на Донбассе, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

«Церковь всегда чтит память воинов, так как ценой собственной жизни они защищают границы нашей Родины. У солдат всегда есть место для жертвенности, мужества и подвига, что очень близко с идеалами христианства. Священнослужители Мелитопольского благочиния выражают свое искреннее соболезнование всем родным и близким погибших военных летчиков», отметил Мелитопольский благочинный, протоиерей Максим Смирнов.