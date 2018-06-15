В Мелитополе почтили память погибших летчиков ИЛ 76

22:57, 15 июня 2018
Общество
45 0
В Мелитополе почтили память погибших летчиков / hramzp.ua

Священнослужители Мелитопольского благочиния УПЦ на центральном городском кладбище помолились об упокоении душ девятерых летчиков ИЛ 76, погибших четыре года назад в ходе боевых действий на Донбассе, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

/ hramzp.ua

«Церковь всегда чтит память воинов, так как ценой собственной жизни они защищают границы нашей Родины. У солдат всегда есть место для жертвенности, мужества и подвига, что очень близко с идеалами христианства. Священнослужители Мелитопольского благочиния выражают свое искреннее соболезнование всем родным и близким погибших военных летчиков», отметил Мелитопольский благочинный, протоиерей Максим Смирнов. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter