В Днепре верущие востанавливают 100-летнию традицию - крестный ход по городу и области

В Днепре на Новом мосту 14 июня ители города заметили колонну верующих.

Как оказалось, это был крестный ход с Новокодакской иконой Божией Матери, сообщает "Информатор".

Организаторы крестного хода рассказали, что таким образом верующие восстанавливают традицию, которой более ста лет. Маршрут крестного хода проходит по Днепру и области, по всей Днепропетровской и Павлоградской епархии и длится 23 дня. В прошлом году за это время верующие прошли более 600 километров, а в этом дистанция будет еще длиннее.

На данный момент в крестном ходе принимают участие около 100 человек, но их количество постоянно меняется. Некоторые люди уходят, приезжают другие. Среди участников есть даже маленькие дети.

На съезде с Нового моста на левый берег колонну верующих встретил экипаж патрульной полиции и сопроводил дальше, чтобы гарантировать участникам безопасность. Во время хода верующие молились, многие пришли с иконами.